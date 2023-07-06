Самозанятых из Красноярского края обяжут указывать данные о себе при продажах в интернете

Госдума приняла законопроект, который обязывает самозанятых указывать сведения о себе в рекламе товаров в случае продажи дистанционно.

Теперь те, кто применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обязаны указывать в рекламе на собственном сайте, в социальных сетях, маркетплейсах или печатных каталогах свои фамилию, имя, отчество и идентификационный номер налогоплательщика. Без этих данных будет усматриваться нарушение закона о рекламе

предпринимательства края. Эта мера позволит регламентировать правила предоставления рекламных услуг самозанятыми, в особенности на площадках маркетплейсов и агрегаторов, а также защитить права покупателя на получение нужной и достоверной информации о продавце», — рассказали в Агентстве развития малого и среднегокрая.

Сейчас в крае работает 133 346 самозанятых. С начала этого года их стало на 16 тысяч больше.

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