Красноярских производителей еды отвезут на выставку в Санкт-Петербург
«Мой бизнес» начал собирать заявки от предпринимателей на включение в делегацию региона.
Производителей пищевых продуктов из Красноярского края приглашают войти в общую экспозицию региона, которая будет представлена на 32-й Международной продовольственной выставке «ПЕТЕРФУД-2023».
Расходы по бронированию выставочной площади и оплате регистрационного взноса берет на себя краевой центр «Мой бизнес». Проезд, транспортировку продукции и проживание оплачивает сам участник.
На выставке будут присутствовать закупщики и категорийные менеджеры 60 федеральных и региональных розничных сетей, представители ведущих баров и ресторанов, более 300 оптовых компаний и предприятий малой розницы», — рассказал заместитель генерального директора краевого центра «Мой бизнес» Максим Ермаков.
Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Подать заявку на участие можно по электронной почте vopros@mb24.ru, по телефону 8-800-234-0-124, на сайте центра «Мой бизнес» (здесь) или лично в одном из его офисов. Сделать это нужно до 6 октября 2023.
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