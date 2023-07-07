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Красноярских производителей еды отвезут на выставку в Санкт-Петербург

Петерфуд-2022
Петерфуд-2022. Иллюстрация: vk.com/automation_business

«Мой бизнес» начал собирать заявки от предпринимателей на включение в делегацию региона.

#БИЗНЕС

Производителей пищевых продуктов из Красноярского края приглашают войти в общую экспозицию региона, которая будет представлена на 32-й Международной продовольственной выставке «ПЕТЕРФУД-2023».

Расходы по бронированию выставочной площади и оплате регистрационного взноса берет на себя краевой центр «Мой бизнес». Проезд, транспортировку продукции и проживание оплачивает сам участник.

На выставке будут присутствовать закупщики и категорийные менеджеры 60 федеральных и региональных розничных сетей, представители ведущих баров и ресторанов, более 300 оптовых компаний и предприятий малой розницы», — рассказал заместитель генерального директора краевого центра «Мой бизнес» Максим Ермаков.

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября. Подать заявку на участие можно по электронной почте vopros@mb24.ru, по телефону 8-800-234-0-124, на сайте центра «Мой бизнес» (здесь) или лично в одном из его офисов. Сделать это нужно до 6 октября 2023.

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К этому решению компанию подтолкнул интерес предпринимателей из других городов России.

Рост цен в Красноярском крае ускорился почти вдвое

Замедление инфляционных процессов в товарных сегментах, не смогло нивелировать их усиление в сфере услуг. В итоге по годовой инфляции регион почти догнал Россию в целом и опередил Сибирь.

Больше 221 млн точечной допподдержки получили красноярские аграрии

Средства распределили между 59 сельскохозяйственными организациями, среди которых не только хозяйства, но также ИП и отдельные фермеры.

Автор: Петр Савельев
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