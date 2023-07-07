В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах
Методические рекомендации для установки дополнительного оборудования и устройств на фасадах зданий разработало управление архитектуры.
Самый частый вопрос, касающийся дополнительного оборудования, – как правильно разместить на фасаде наружные блоки кондиционеров. В разработанном документе этот нюанс раскрывается подробно. Они должны размещаться по одним горизонтальным и вертикальным осям. Также рекомендуется оформлять их декоративными решетками, которые будут окрашены в цвет участка фасада, на котором они размещены», — говорит Юлия Соловарова, главный архитектор города – руководитель управления архитектуры.
Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.
Фасады домов на главных улицах Красноярска приведут к единому стилю
В Красноярске разработают рекомендации для капремонта фасадов домов. Списки домов готовят специалисты департамента городского хозяйства, а рекомендациями занимаются в управлении архитектуры.
В Красноярске разработали рекомендации для временных ограждений
Методические рекомендации разработали специалисты управления архитектуры. Они касаются внешнего вида временных ограждений, которые устанавливают в городе на время строительных или ремонтных работ.