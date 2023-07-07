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В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах

В Красноярске выпустили рекомендации для размещения кондиционеров на фасадах
Иллюстрация: Администрация Ленинского района

Методические рекомендации для установки дополнительного оборудования и устройств на фасадах зданий разработало управление архитектуры.

#НОВОСТИ
Они будут полезны застройщикам и организациям, которые занимаются ремонтом фасадов и установкой на них оборудования. Речь идет об облицовочных элементах балконов и лоджий, кондиционерах, водосточных трубах, рольставнях, кованых ограждениях на окнах.
Самый частый вопрос, касающийся дополнительного оборудования, – как правильно разместить на фасаде наружные блоки кондиционеров. В разработанном документе этот нюанс раскрывается подробно. Они должны размещаться по одним горизонтальным и вертикальным осям. Также рекомендуется оформлять их декоративными решетками, которые будут окрашены в цвет участка фасада, на котором они размещены», — говорит Юлия Соловарова, главный архитектор города – руководитель управления архитектуры. 
Посмотреть методические рекомендации можно на сайте администрации города в разделе «Управление архитектуры//Формирование архитектурно-художественного облика».
 
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Автор: Петр Савельев
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