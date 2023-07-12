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В Красноярском крае за полгода построили 717 тыс. кв. метров жилья

В Красноярском крае за полгода построили 717 тыс. кв. метров жилья
Иллюстрация: министерство строительства края

За первое полугодие 2023 в крае ввели в эксплуатацию 717 тыс. кв. м жилья. Такими данными поделились в краевом минстрое.

#НОВОСТИ
Индивидуальных домов было построено 378 тыс. кв. м, а многоквартирных — 339 тыс. кв. м. Всего же до конца года планируют построить 1 млн 430 тыс. кв. метров.
 
Также сейчас по госпрограмме строят 17 домов для переселения из аварийного жилья, в том числе на Крайнем Севере; дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Для участников долевого строительства достраиваются 13 многоквартирных домов.
 
Напомним, что за 5 месяцев в крае было построено 603 тыс. кв. м жилья.
 
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Автор: Петр Савельев
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