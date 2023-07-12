В Красноярском крае за полгода построили 717 тыс. кв. метров жилья
За первое полугодие 2023 в крае ввели в эксплуатацию 717 тыс. кв. м жилья. Такими данными поделились в краевом минстрое.
Индивидуальных домов было построено 378 тыс. кв. м, а многоквартирных — 339 тыс. кв. м. Всего же до конца года планируют построить 1 млн 430 тыс. кв. метров.
Также сейчас по госпрограмме строят 17 домов для переселения из аварийного жилья, в том числе на Крайнем Севере; дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Для участников долевого строительства достраиваются 13 многоквартирных домов.
Напомним, что за 5 месяцев в крае было построено 603 тыс. кв. м жилья.
Читайте также:
-
Строительство дома в формате «одного окна»: чем оно выгодно для покупателя?
Разбираемся вместе, как сложный процесс строительства загородного дома можно сделать простым и понятным для неподготовленного человека.
-
Пять комплексов по обращению с ТКО построят за 10 млрд в Красноярском крае
Общую мощность этих объектов оценивают в 441 тыс. в год. Комплексы станут частью программы по двукратному снижению захоронения отходов на полигонах и 100% обработке ТКО.
-
В Красноярске хотят впервые построить детсад по концессии
Вопрос обсуждали на заседание инвестиционного совета при главе города. С инициативой заключения соответствующего договора концессии выступила строительная компания «СтройТехнология» из Красноярска.