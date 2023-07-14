Не связанный с нефтью и газом бизнес Красноярского края заработал 1,25 трлн рублей

По ее объемам регион уступил лишь Кемеровской области, а вот по динамике оказался только третьим.

Бизнес Красноярского края, не связанный с нефтегазовым сектором, за первые четыре месяца 2023 заработал 1,25 трлн рублей выручки, что на 2,9% больше, чем за тот же срок годом ранее. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По динамике выручки в Сибири лидирует Новосибирская область (7,4%), а за ней идет Омская (5,6%). В остальных же регионах СФО она отрицательная. Наибольшее снижение — 25,8% — зафиксировано в Кемеровской области, которая, при этом показала самую высокую выручку в округе (1,37 трлн рублей).

Стоит также отметить, что потери Кузабасса оказались самыми большими в РФ. В целом же по стране выручка компаний, несвязанных с нефтью и газом, за январь-апрель 2023 выросла на 0,4% год к году и составила 52,8 трлн рублей.

Наибольший прирост был отмечен в сфере транспортировки и хранения (+932,2 млрд рублей). Далее идут: электроэнергетика (+424,6 млрд рублей), профессиональная и научная деятельность (+277,6 млрд рублей), строительство (+163,2 млрд рублей), информация и связь (+117,6 млрд рублей), административная деятельность (+113,5 млрд рублей), гостинично-ресторанный бизнес (+73,6 млрд рублей), недвижимость (+40,5 млрд рублей), образование (+26,8 млрд рублей) и сельское хозяйство (+16,2 млрд рублей).

Потеряли же в выручке предприятия обрабатывающей промышленности (-842,2 млрд рублей), добытчики угля и металлических руд (-553,8 млрд рублей), сфера персональных услуг (-35 млрд рублей), оптовая и розничная торговля (-29,6 млрд рублей), а также здравоохранение и соцуслуги (-1,3 млрд рублей).

За год доля бизнеса, не связанного с нефтью и газом, в общей выручке увеличилась: если в январе-апреле 2022 она составляла 67%, то теперь поднялась до 73%. В то же время со временем ситуативное явление может перейти в долгосрочный тренд на повышение роли ненефтегазового сектора», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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