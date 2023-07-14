«Сибиряк» приступил к строительству многопрофильной детской больницы в Красноярске
УСК «Сибиряк» направил в стройнадзор извещение о начале строительства детской многопрофильной больницы на ул. Караульной. Объект планируют построить в IV квартал 2027.
Больница будет рассчитана на 640 коек: инфекционный корпус 160 коек, соматический корпус — 250, хирургический корпус — 230. Там также будет находиться административно-диагностический корпус, лабораторный корпус, здания пищеблока, утилизации медицинских отходов, гараж.
В больнице будут оказывать помощь помощь детям Красноярска и районов Красноярского края с соматической, инфекционной и хирургической патологией.
На реализацию первой очереди стройки из федерального бюджета планируют направить 5,8 млрд рублей в 2023–2027 годах, из краевого бюджета – еще 10 млрд рублей. Стоимость госконтракта составила 15,7 млрд рублей.
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