Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.07
90,62
99,88
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Сибиряк» приступил к строительству многопрофильной детской больницы в Красноярске

«Сибиряк» приступил к строительству многопрофильной детской больницы в Красноярске
Иллюстрация: стройнадзор

УСК «Сибиряк» направил в стройнадзор извещение о начале строительства детской многопрофильной больницы на ул. Караульной. Объект планируют построить в IV квартал 2027.

#НОВОСТИ
Больница будет рассчитана на 640 коек: инфекционный корпус 160 коек, соматический корпус — 250, хирургический корпус — 230. Там также будет находиться административно-диагностический корпус, лабораторный корпус, здания пищеблока, утилизации медицинских отходов, гараж.
 
В больнице будут оказывать помощь помощь детям Красноярска и районов Красноярского края с соматической, инфекционной и хирургической патологией. 
 
На реализацию первой очереди стройки из федерального бюджета планируют направить 5,8 млрд рублей в 2023–2027 годах, из краевого бюджета – еще 10 млрд рублей. Стоимость госконтракта составила 15,7 млрд рублей. 
 
Читайте также:
 
Красноярский край потратит на стройку в районах почти 130 млрд рублей

Деньги пойдут не только на само возведение зданий и сооружений, но на разработку проектной документации.

«Чтобы из Красноярска не уезжали, нужны понятные «магниты»: люди, природа, комфорт»

Архитекторы и урбанисты о том, как и за счет чего сформировать в Красноярске комфортную городскую среду.

В Красноярском крае за полгода построили 717 тыс. кв. метров жилья

За первое полугодие 2023 в крае ввели в эксплуатацию 717 тыс. кв. м жилья. Такими данными поделились в краевом минстрое.

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Сбербанк продает одно из своих зданий в КрасноярскеСбербанк продает одно из своих зданий в Красноярске
  • В Красноярске пытаются продать легендарное недостроенное здание КАТЭКНИИугольВ Красноярске пытаются продать легендарное недостроенное здание КАТЭКНИИуголь
  • Красноярскому телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресеченияКрасноярскому телеведущему Максиму Гуревичу изменили меру пресечения
  • Главный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставкуГлавный тренер ФК «Енисей» Алексей Ивахов уходит в отставку
  • Руководителя «Сибиряка» Владимира Егорова выпустили из СИЗОРуководителя «Сибиряка» Владимира Егорова выпустили из СИЗО
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.