«Сибиряк» приступил к строительству многопрофильной детской больницы в Красноярске

Больница будет рассчитана на 640 коек: инфекционный корпус 160 коек, соматический корпус — 250, хирургический корпус — 230. Там также будет находиться административно-диагностический корпус, лабораторный корпус, здания пищеблока, утилизации медицинских отходов, гараж.

В больнице будут оказывать помощь помощь детям Красноярска и районов Красноярского края с соматической, инфекционной и хирургической патологией.

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