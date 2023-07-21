В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками

Постановление подписал мэр Владислав Логинов. Оно опубликовано на сайте мэрии.

Выгул собак теперь официально не допускается на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и местах массового отдыха, на территории образовательных организаций, медицинских учреждений, объектова культуры, спорта, на кладбищах и в мемориальных зонах, в заведениях общепита. Также выгуливать собак запрещено в местах, где проходят массовые мероприятия, если в них не принимают непосредственное участие домашние животные.

Выгуливать собак можно на территории специально оборудованных площадок. Их список опубликован на сайте мэрии . Кроме площадок, собак можно выгуливать на любых земельных участках, расположенных в городе, где нет официального запрета.

Такой документ по законодательству должен быть разработан в каждом муниципалитете. Он конкретизирует нормы федерального закона об ответственном обращении с животными», — пояснили в мэрии.

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