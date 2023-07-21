В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками
Постановление подписал мэр Владислав Логинов. Оно опубликовано на сайте мэрии.
Выгул собак теперь официально не допускается на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и местах массового отдыха, на территории образовательных организаций, медицинских учреждений, объектова культуры, спорта, на кладбищах и в мемориальных зонах, в заведениях общепита. Также выгуливать собак запрещено в местах, где проходят массовые мероприятия, если в них не принимают непосредственное участие домашние животные.
Выгуливать собак можно на территории специально оборудованных площадок. Их список опубликован на сайте мэрии. Кроме площадок, собак можно выгуливать на любых земельных участках, расположенных в городе, где нет официального запрета.
Такой документ по законодательству должен быть разработан в каждом муниципалитете. Он конкретизирует нормы федерального закона об ответственном обращении с животными», — пояснили в мэрии.
Читайте также:
-
Основатель красноярского фонда «Феникс» выпустила книгу «Собака длиною в жизнь»
Татьяна Станкевич рассказала истории трех ризеншнауцеров — собак, которые стали для нее не только питомцами, но и настоящей семьей. Средства от продажи книги пойдут на помощь паллиативным больным.
-
«Забота о животных точно не бизнес»: предприниматели Красноярска о питомцах и зоозащите
Красноярские предприниматели в разговоре с «ДК» — о своих домашних питомцах и помощи животным, у которых пока нет дома.
-
Дачный сезон: зарисовки о загородной жизни предпринимателей
Дача — это не только место летнего отдыха и загородная резиденция. Для многих дом на земле становится полноценной альтернативой городской квартире