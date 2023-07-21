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В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками

В Красноярске определены места, где нельзя гулять с собаками
Иллюстрация: freepik / freepik

Постановление подписал мэр Владислав Логинов. Оно опубликовано на сайте мэрии.

#НОВОСТИ
Выгул собак теперь официально не допускается на детских и спортивных площадках, в парках, скверах и местах массового отдыха, на территории образовательных организаций, медицинских учреждений, объектова культуры, спорта, на кладбищах и в мемориальных зонах, в заведениях общепита. Также выгуливать собак запрещено в местах, где проходят массовые мероприятия, если в них не принимают непосредственное участие домашние животные.
 
Выгуливать собак можно на территории специально оборудованных площадок. Их список опубликован на сайте мэрии.  Кроме площадок, собак можно выгуливать на любых земельных участках, расположенных в городе, где нет официального запрета. 
Такой документ по законодательству должен быть разработан в каждом муниципалитете. Он конкретизирует нормы федерального закона об ответственном обращении с животными», — пояснили в мэрии.
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Автор: Петр Савельев
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