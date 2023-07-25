В Красноярске утвердили проект планировки застройки Николаевки

Утвержден проект планировки для территории комплексного развития в границах ул. Копылова, Пушкина, Бограда, Карла Либнехта, Ленина.

Общая площадь территории, которая будет отдана под застройку, составляет почти 18 га. Там планируют построить дома на 7 тысяч человек, детский сад на 300 человек, спортивный комплекс площадью около 2,7 тысяч квадратных метров, объект культурно-досуговой деятельности во встроенно-пристроенном помещении и площадки для занятий спортом и физической культурой. Также проектом предусмотрены подземные паркинги на 2 тысячи мест. В районе ул. Бебеля построят школу на 1280 учеников.

Застройкой участка займется компания «СЗ «СтройИндустрия», которая выиграла торги на право развития территории. После того, как проект утвердят, инвестор начнет выкупать земельные участки. На реализацию проекта дается 12 лет.

Комплексное развитие территорий – это основной механизм, в соответствии с которым город будет развиваться в ближайшие годы. При этом мы идем по пути укрупнения площадок под КРТ, чтобы была возможность в каждой из них предусмотреть социальные объекты. В Красноярске на сегодняшний день реализуется 7 территорий комплексного развития», – рассказал заместитель главы города – руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников.

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