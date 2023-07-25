Красноярск снова ожидает шторм с грозой

Кроме того, ожидается шквалистый ветер скоростью до 20 м/с.

Во время сильного ветра и грозы крайне опасно выходить на воду. Жителям советуют лишний раз не покидать помещения, а на улице остерегаться опор ЛЭП и оборванных проводов.

Единый телефон вызова экстренных служб — 112.

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