Красноярск снова ожидает шторм с грозой
По данным Гидрометцентра 25…26 июля в столице края и центральных районах региона ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и возможен град.
Кроме того, ожидается шквалистый ветер скоростью до 20 м/с.
Во время сильного ветра и грозы крайне опасно выходить на воду. Жителям советуют лишний раз не покидать помещения, а на улице остерегаться опор ЛЭП и оборванных проводов.
Единый телефон вызова экстренных служб — 112.
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