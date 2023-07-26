Собачий вальс: красноярцам разъяснили новые правила выгула животных

Департамент городского хозяйства мэрии Красноярска провел прямой эфир, посвященный правилам выгула собак.

Дело в том, что на прошлой неделе мэрия приняла постановление, регламентирующее места, где можно выгуливать домашних питомцев. Во время прямого эфира представители администрации постарались подробно объяснить новые правила, — пишет krasrab.ru.

«Владельцы животных … сделали неверный вывод, что выгуливать собак в Красноярске теперь запрещено везде, кроме специализированных площадок. Поэтому мы решили этим эфиром снять все вопросы и разъяснить, что никаких проблем с выгулом у владельцев собак не прибавится. Мы очень благодарны всем, кто поучаствовал, высказал мнение, выслушал разъяснения. Горожане были очень активны, такой диалог оказался весьма полезным», — рассказала Светлана Трушкова, консультант департамента горхозяйства.

Больше всего вопросов было связано с запретом на выгул собак в парках, скверах и иных общественных пространствах — юристы мэрии пояснили, что с животными там появляться можно, но необходимо соблюдать ряд требований:

собака должна находиться на поводке и быть под полным контролем хозяина

вне специализированных площадок нельзя отпускать животных, играть с ними в активные игры и дрессировать

ее допускаются ситуации, когда пес предоставлен сам себе и мешает окружающим

владелец обязан убирать за питомцем отходы его жизнедеятельности.

Были вопросы и про безнадзорных животных, которые, по мнению жителей, также могут находиться на территориях, где выгул запрещен. Сейчас разрабатывается еще один нормативный документ. В нем будут определены территории, куда нельзя будет выпускать после стерилизации, передержки и биркования неагрессивных бездомных собак, которых по закону подрядчики должны возвращать в среду обитания.

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