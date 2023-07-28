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«РусГидро» просит признать более 8️ млн своих акций бесхозяйным имуществом

«РусГидро» просит признать более 8️ млн своих акций бесхозяйным имуществом
Иллюстрация: ededchechine / ru.freepik.com

Компания «РусГидро» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к АО ВТБ Регистратор признать бесхозяйным имуществом более 8️ млн акций, принадлежащих юрлицу.

#НОВОСТИ
В пресс-службе арбитражного суда рассказали, что в реестре акционеров «РусГидро» числится нерезидент, зарегистрированный в республике Ирландия. Ему принадлежит более 8️ млн акций. По информации «РусГидро», юридическое лицо прекратило деятельность более 5 лет назад. Но акции между другими лицами распределены не были, интереса к ценным бумагам нет среди других лиц, поэтому их стоит считать бесхозяйным имуществом.  
 
Так как акции остаются в реестре акционеров ПАО «РусГидро», они создают определенные трудности: бумаги изъяты для свободного обращения, дивиденды фактически «замораживаются», а не распределяются между другими акционерами. Также у «РусГидро» есть дополнительные расходы на услуги регистратора для ведения реестра акционеров.
 
У суда есть 5 рабочих дней, чтобы принять заявление к производству.
 
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Автор: Петр Савельев
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