«РусГидро» просит признать более 8️ млн своих акций бесхозяйным имуществом

Компания «РусГидро» обратилась в Арбитражный суд Красноярского края с иском к АО ВТБ Регистратор признать бесхозяйным имуществом более 8️ млн акций, принадлежащих юрлицу.

В пресс-службе арбитражного суда рассказали, что в реестре акционеров «РусГидро» числится нерезидент, зарегистрированный в республике Ирландия. Ему принадлежит более 8️ млн акций. По информации «РусГидро», юридическое лицо прекратило деятельность более 5 лет назад. Но акции между другими лицами распределены не были, интереса к ценным бумагам нет среди других лиц, поэтому их стоит считать бесхозяйным имуществом.

Так как акции остаются в реестре акционеров ПАО «РусГидро», они создают определенные трудности: бумаги изъяты для свободного обращения, дивиденды фактически «замораживаются», а не распределяются между другими акционерами. Также у «РусГидро» есть дополнительные расходы на услуги регистратора для ведения реестра акционеров.

У суда есть 5 рабочих дней, чтобы принять заявление к производству.

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