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В Красноярске разработали правила оформления детсадов и школ

В Красноярске разработали правила оформления детсадов и школ
Иллюстрация: администрация Красноярска

Методические рекомендации по цветовому оформлению фасадов детских садов, школ и других социальных объектов разработали специалисты управления архитектуры.

#НОВОСТИ
Ими могут пользоваться компании, которые занимаются ремонтом и реконструкцией зданий социальных учреждений, проектированием и строительством новых объектов.
 
Специалисты советуют делать фасады зданий выразительными и в то же время аккуратно вписывать их в окружающий городской ландшафт.
При оформлении фасадов рекомендуется использование одного-двух цветов в качестве основных. Дополнительный цвет должен подходить по тону и гармонично дополнять основные. Возможно применение нескольких дополнительных цветов, но их общая площадь не должна превышать 40% от пространства фасада. Акценты с использованием контрастных цветов могут составлять около 10%», — сообщила Елена Коробейникова, начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры. 
Рекомендации можно найти на официальном сайте администрации Красноярска в разделе Управление архитектуры/Формирование архитектурно-художественного облика города
 
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Автор: Петр Савельев
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