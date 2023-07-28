В Красноярске разработали правила оформления детсадов и школ

Методические рекомендации по цветовому оформлению фасадов детских садов, школ и других социальных объектов разработали специалисты управления архитектуры.

Ими могут пользоваться компании, которые занимаются ремонтом и реконструкцией зданий социальных учреждений, проектированием и строительством новых объектов.

Специалисты советуют делать фасады зданий выразительными и в то же время аккуратно вписывать их в окружающий городской ландшафт.

При оформлении фасадов рекомендуется использование одного-двух цветов в качестве основных. Дополнительный цвет должен подходить по тону и гармонично дополнять основные. Возможно применение нескольких дополнительных цветов, но их общая площадь не должна превышать 40% от пространства фасада. Акценты с использованием контрастных цветов могут составлять около 10%», — сообщила Елена Коробейникова, начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры.

Рекомендации можно найти на официальном сайте администрации Красноярска в разделе Управление архитектуры/Формирование архитектурно-художественного облика города .

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