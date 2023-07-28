В Красноярске разработали правила оформления детсадов и школ
Методические рекомендации по цветовому оформлению фасадов детских садов, школ и других социальных объектов разработали специалисты управления архитектуры.
При оформлении фасадов рекомендуется использование одного-двух цветов в качестве основных. Дополнительный цвет должен подходить по тону и гармонично дополнять основные. Возможно применение нескольких дополнительных цветов, но их общая площадь не должна превышать 40% от пространства фасада. Акценты с использованием контрастных цветов могут составлять около 10%», — сообщила Елена Коробейникова, начальник отдела архитектурной среды управления архитектуры.
Методические рекомендации для установки дополнительного оборудования и устройств на фасадах зданий разработало управление архитектуры.
Для проектировщиков разработали рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска
Управление архитектуры совместно с главным управлением образования разработали методические рекомендации по благоустройству детских садов Красноярска.
Фасады домов на главных улицах Красноярска приведут к единому стилю
В Красноярске разработают рекомендации для капремонта фасадов домов. Списки домов готовят специалисты департамента городского хозяйства, а рекомендациями занимаются в управлении архитектуры.