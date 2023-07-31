«Уральские авиалинии» объявили летнюю распродажу
Скидки на билеты по России доходят до 40%.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала распродажу билетов на рейсы по России, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.
Акция распространяется на перелеты, которые будут совершаться в период с 21 августа по 31 октября 2023. Размер скидок доходит до 40%.
Так, улететь из Красноярска в Екатеринбург можно за 5 784 рубля. А оттуда уже можно отправиться в:
- Санкт-Петербург от 7 315 рублей;
- Махачкалу от 8 841 рубль;
- Минеральные Воды от 9 065 рублей;
- Сочи от 9 070 рублей;
- Калининград от 9 091 рублей.
Распродажа продлится до 4 августа 2023.
Читайте также:
Чартерные рейсы на Шри-Ланку полетят из Красноярска
Перелеты начнутся зимой 2023. Точкой прибытия станет аэропорт Коломбо. Ориентировочная продолжительность заездов — 10 ночей.
-
Поезда и самолеты: конкуренция за туриста?
Последние годы были непростыми для выездного туризма края. Сначала пандемия, потом события февраля-2022. Все это подкосило отрасль. Однако лето-2023 обещает пройти по оптимистичному сценарию.
-
Авиарейсы из Красноярска по РФ стали в 2,5 раза дороже
Такое изменение стоимости перелетов произошло за год: с летне-осеннего периода 2022 по лето 2023.