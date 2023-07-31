«Уральские авиалинии» объявили летнюю распродажу

Скидки на билеты по России доходят до 40%.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала распродажу билетов на рейсы по России, сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярск.

Акция распространяется на перелеты, которые будут совершаться в период с 21 августа по 31 октября 2023. Размер скидок доходит до 40%.

Так, улететь из Красноярска в Екатеринбург можно за 5 784 рубля. А оттуда уже можно отправиться в:

Санкт-Петербург от 7 315 рублей;

Махачкалу от 8 841 рубль;

Минеральные Воды от 9 065 рублей;

Сочи от 9 070 рублей;

Калининград от 9 091 рублей.

Распродажа продлится до 4 августа 2023.

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Перелеты начнутся зимой 2023. Точкой прибытия станет аэропорт Коломбо. Ориентировочная продолжительность заездов — 10 ночей.