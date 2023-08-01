В Красноярске выступит группа «Чайф» с бесплатным концертом

Рок-концерт (12+) состоится в честь Дня железнодорожника. Он пройдёт 6 августа на Большой поляне острова Татышев. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Мероприятие начнется в 19:00. Вход будет свободным. Помимо группы «Чайф» в этот день на острове выступит коллектив «БандЭрос». Концертная программа завершится в 22:00.

В этот день к Татышев-парку запустят бесплатные автобусы. С 18:00 они будут курсировать между гипермаркетом «Окей» (пер. Сибирский, 5а) и ТЦ «Авиатор» (Авиаторов, 5) с интервалом в 10-15 минут. Красноярцы смогут оставить автомобили около ТЦ и пересесть на автобусы. В 22:00 на остановку «Остров Татышев» в обоих направлениях приедут пустые автобусы, чтобы доставить горожан до гипермаркета «Окей» и ТЦ «Авиатор».

Читайте также:

В этом году команда «Делового квартала» впервые провела Бизнес-Пикник не за пределами города, а в нескольких километрах от центра Красноярска. Рассказываем, каким он получился на этот раз.