Три сотрудницы компаний из Красноярска вышли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис»

В Красноярске прошел региональный кастинг международного конкурса красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис – 2023». В нем приняли участие сотрудницы 30 красноярских компаний.

Они занимают разные должности — от секретарей до руководителей высшего звена. По итогам кастинга члены жюри выбрали трех девушек, которые прошли в полуфинал.

За путевку в финал будут бороться Мария Юрьева, начальник отдела профессиональной подготовки «РЕСО-Гарантия»; Лилия Герман, делопроизводитель «РН-КрасноярскНИПИнефть» и Эльвира Бондаренко, секретарь руководителя «РН-Ванкор».

Финалистов выберут путем интернет-голосования. Всего в финал пройдут 30 девушек. Их пригласят в Москву, где жюри определит одну победительницу. Она получит титул «Мисс Офис – 2023» и главный приз – 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор).

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