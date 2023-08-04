Экс-замглавы администрации Ленинского района Красноярска осудили за махинацию с квартирой

Бывший первый заместитель руководителя администрации Ленинского района Красноярска признан виновным в махинациях с городской квартирой.

Его осудили за особо крупное мошенничество и превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновника осудили на 4 года лишения свободы условно и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Кроме того, за соучастие его падчерицу осудили на 3 года лишения свободы условно и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован. Квартиру вернут в муниципальную собственность по иску прокуратуры.

По информации прокуратуры, около 10 лет назад чиновник вместе с падчерицей решил незаконно получить в собственность муниципальное жилье. Мужчина использовал подложный ордер, предоставляющий права на получение жилого помещения в 30 кв.м. по договору социального найма. В нем были недостоверные сведения о передаче квартиры бабушке своей родственницы в 1996 году. Однако квартира ей не предоставлялась, в ней она не жила, на учете на улучшение жилищный условий не состояла.

В 2016 женщина умерла, а падчерица чиновника передала в администрацию пакет документов для оформления договора соцнайма на себя. Сама она тоже в жилье не нуждалась. Параллельно с этим первый заместитель руководителя администрации Ленинского района добился как председатель жилищной комиссии нужного решения о правомерности представленных документов. В итоге в 2018 девушка получила квартиру и приватизировала ее. Ущерб городу составил 1,1 млн рублей.

Более того, перед тем, как переоформить квартиру мужчина по фиктивному договору соцнайма успел передать ее в пользование знакомой. Она жила там около года, платила за коммунальные услуги, но также не была нуждающейся.

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