Красноярск ожидает жаркая и пасмурная неделя
После прохладных выходных в Красноярск вновь вернется зной, тем не менее небо всю неделю будет пасмурным.
В понедельник 7 августа 2023, по данным Гидрометцентра, ожидается днем +24℃, преимущественно ясно. Ночью в городе похолодает до +8℃.
Во вторник днем +27℃, преимущественно ясно. Ночью +11℃.
В среду днем до +27℃, облачно, без осадков. Ночью до +13℃.
В четверг днем +26℃, слабый дождь. Ночью до +14℃.
В пятницу днем до +29℃, облачно, без осадков. Ночью до +13℃.
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