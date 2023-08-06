Красноярск ожидает жаркая и пасмурная неделя

В понедельник 7 августа 2023, по данным Гидрометцентра, ожидается днем +24℃, преимущественно ясно. Ночью в городе похолодает до +8℃.

Во вторник днем +27℃, преимущественно ясно. Ночью +11℃.

В среду днем до +27℃, облачно, без осадков. Ночью до +13℃.

В четверг днем +26℃, слабый дождь. Ночью до +14℃.

В пятницу днем до +29℃, облачно, без осадков. Ночью до +13℃.

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