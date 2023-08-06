Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.08
94,80
103,83
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает жаркая и пасмурная неделя

Красноярск ожидает жаркая и пасмурная неделя
Иллюстрация: avia-mir.ru

После прохладных выходных в Красноярск вновь вернется зной, тем не менее небо всю неделю будет пасмурным.

#НОВОСТИ

В понедельник 7 августа 2023, по данным Гидрометцентра, ожидается днем +24℃, преимущественно ясно. Ночью в городе похолодает до +8℃.

Во вторник днем +27℃, преимущественно ясно. Ночью +11℃.

В среду днем до +27℃, облачно, без осадков. Ночью до +13℃.

В четверг днем +26℃, слабый дождь. Ночью до +14℃.

В пятницу днем до +29℃, облачно, без осадков. Ночью до +13℃.

 

Читайте также

 

 

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • В Красноярске открылся первый универмаг «Стокманн»В Красноярске открылся первый универмаг «Стокманн»
  • Владелица «Кантри» требует с мэрии Красноярска возмещения убытков кафеВладелица «Кантри» требует с мэрии Красноярска возмещения убытков кафе
  • Три сотрудницы компаний из Красноярска вышли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис»Три сотрудницы компаний из Красноярска вышли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис»
  • Депутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров останется в СИЗО еще 6 месяцевДепутат Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров останется в СИЗО еще 6 месяцев
  • В выходные в Красноярске спадет жараВ выходные в Красноярске спадет жара
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.