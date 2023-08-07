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Красноярцы не готовы отказаться от переработок из-за страха сорвать дедлайны

Красноярцы не готовы отказаться от переработок из-за страха сорвать дедлайны
Автор фото: senivpetro. Иллюстрация: freepik.com

Также горожане жертвуют балансом жизни и работы из желания больше заработать и произвести впечатление на начальство.

#НОВОСТИ

Больше половины красноярцев (52%) опасаются, что не справятся со своими трудовыми задачами, если не будут работать сверхурочно. Такие результаты в ходе опроса выявила группа «Ренессанс страхование» и исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Среди опрошенных 39% заявили, что не хотят отказываться от переработки, боясь потерять дополнительный заработок, а еще 33% — благосклонность начальства.

При этом 45% опрошенных горожан, считают, что только сверхурочные помогут им продвинуться по карьерной лестнице.

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Лишь треть жителей Красноярского края имеет доходы выше среднего

Год назад она была еще меньше — в районе четверти.

Рынок труда Красноярского края теряет молодежь

Подобная тенденция отмечается практически по всей России. Однако край по оттоку молодых кадров регион оказался 12 по стране.

Автор: Петр Савельев
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