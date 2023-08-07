Красноярцы не готовы отказаться от переработок из-за страха сорвать дедлайны

Также горожане жертвуют балансом жизни и работы из желания больше заработать и произвести впечатление на начальство.

Больше половины красноярцев (52%) опасаются, что не справятся со своими трудовыми задачами, если не будут работать сверхурочно. Такие результаты в ходе опроса выявила группа «Ренессанс страхование» и исследовательский центр «Зарплаты.ру».

Среди опрошенных 39% заявили, что не хотят отказываться от переработки, боясь потерять дополнительный заработок, а еще 33% — благосклонность начальства.

При этом 45% опрошенных горожан, считают, что только сверхурочные помогут им продвинуться по карьерной лестнице.

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