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Замдиректора Татышев-парка подозревают в уничтожении объекта культурного наследия

Замдиректора Татышев-парка подозревают в уничтожении объекта культурного наследия
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств МАУ «Татышев-парк» по ст. 243.1 УК РФ.

#НОВОСТИ

Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору  с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.  

При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия. 

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается. 

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Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.
 
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору  с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась 
 НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.  
 
При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия. 
 
Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается. 
Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.
 
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору  с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась 
 НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.  
 
При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия. 
 
Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.  Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.
 
В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору  с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась 
 НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.  
 
При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия. 
 
Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается. 
Автор: Петр Савельев
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