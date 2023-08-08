Замдиректора Татышев-парка подозревают в уничтожении объекта культурного наследия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств МАУ «Татышев-парк» по ст. 243.1 УК РФ.

Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.

При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия.

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.

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Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась

НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.

При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия.

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.

Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась

НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.

При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия.

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается. Его подозревают в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере, сообщает региональный следственный комитет. Поводом для возбуждения дела стали материалы УФСБ России по краю.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что с октября 2021 по договору с МАУ «Татышев-парк» компания «Крастехспец» строила пляжно-развлекательный комплекс на острове Татышев. Там находился объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2». Учреждение направило в «Крастехспец» письмо с требованием предусмотреть в проекте сохраненные мероприятия. В декабре 2021 подрядчик получил аналогичное задание из региональной Службы по охране культурного наследия. Ничего выполнено не было. За разработкой научно- проектной документации компания обратилась

НПО «АПИ» только в марте 2022, когда строительные работы были завершены. Проектировщики вынесли вердикт: земельные раскопки завершены, сохранять нечего. Объекту причинен ущерб в сумме 79 млн руб.

При этом замдиректора Татышев-парка,зная о выполнении на территории парка работ, не проконтролировал сохранность объекта культурного наследия.

Выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.