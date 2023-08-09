Красноярский край стал чемпионом Сибири по подорожанию новых авто

В целом по России регион стал четвертым по этому параметру.

В июле 2023 новые машины в Красноярском каре подорожали на 17%. Это самый большой показатель в Сибири и четвертый по России, сообщило агентство «Авто.ру».

Сильнее всего прибавили в цене автомобили в Тюменской области (+35,9%). На втором месте Ставропольский край (+25,9%), а на третьем — Тульская область (+20,9%).

При этом средние цены на авто без пробега в указанных регионах показали иное распределение. Так наибольшей она был в Ставрополье (4,7 млн рублей), затем идет Красноярский край (3,9 млн рублей), далее Тюменская область (3,3 млн рублей) и за ней Тульская (2,6 млн рублей).

С мая этого года новые автомобили продолжали дорожать, в то время как средняя цена подержанных оставалась стабильной. С 1 августа в России значительно повысились ставки утилизационного сбора, что вместе с возросшим курсом валют приведет к росту цен, особенно в сегменте „свежих“ автомобилей с пробегом», — считает руководитель группы исследований и клиентской аналитики «Авто.ру» Алексей Муханов.

В целом по стране сильнее других новых автомобилей в июле 2023 прибавили в цене Skoda Kodiaq серии 2021 (+12%, до 4,6 млн рублей) и Mercedes-Benz V-Класс поколения 2014 (+12%, до 17,7 млн рублей). Далее идет хэтчбек Tank 500 серии 2021(+11,7%, до 11,8 млн рублей).

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