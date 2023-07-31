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Автокредитование в Красноярском крае выросло в полтора раза

Автокредитование в Красноярском крае выросло в полтора раза
Иллюстрация: freepik.com

По объему этих займов регион оказался вторым в Сибири.

#НОВОСТИ

За первые шесть месяцев 2023 в Красноярском крае было выдано автокредитов на 8 млрд рублей, что на 53,4% больше, чем за тот же срок годом ранее. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

Среди регионов СФО это второй результат. Больше только в Кемеровской области — 8,3 млрд рублей. Да и динамика там выразительнее — +67,2% год к году. На третьем месте идет Новосибирская область с 7,9 млрд рублей и приростом 55,1%.

При этом в целом по России сегмент прибавил 61,4% и по итогу полугода составил 499,8 млрд рублей.

Такая динамика во многом связана с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года. Кроме того, рост объемов автокредитования в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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По индексу кредитоспособности населения региона занимает 11 место в России и второе в Сибири.

Автор: Петр Савельев
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