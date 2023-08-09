В Красноярске до 20 августа перекроют часть центра

В Красноярске с 11 по 20 августа временно перекроют участки ул. Ленина и Перенсона. Там запланирован капремонт тепловой камеры. Работы будет вести «РегионЭнергоСтрой».

На время ремонта закроют две полосы по нечетной стороне ул. Ленина от дома №73 на протяжении в 100 м. Повернуть с Ленина на ул. Перенсона будет также нельзя. Кроме того, перекроют участок Перенсона длиной 40 м от Ленина.

Временно организуют объезд по участке ул. Перенсона от здания №29 до пр. Мира. Там будет двухстороннее движение.

Ограничения вводят с 08:00 11 августа и до 22:00 20 августа.

Читайте также:

Администрация Красноярска объявила тендер по поиску компании, которая займется проектированием дороги к новому детскому саду и автогородку на Бугаче.

Крутые маршруты от амбассадоров небанальных путешествий

Сложная логистика и трудности с получением виз вынуждают нас протаптывать новые туртропинки в России и за рубежом. О своих тревел‑открытиях бизнесмены Красноярска рассказали «ДК».

Больше 5 млрд из бюджета края выделят на красноярские дороги

Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.