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В Красноярске до 20 августа перекроют часть центра

В Красноярске до 20 августа перекроют часть центра
Иллюстрация: Яндекс.Карты

В Красноярске с 11 по 20 августа временно перекроют участки ул. Ленина и Перенсона. Там запланирован капремонт тепловой камеры. Работы будет вести «РегионЭнергоСтрой».

#НОВОСТИ
На время ремонта закроют две полосы по нечетной стороне ул. Ленина от дома №73 на протяжении в 100 м. Повернуть с  Ленина на ул. Перенсона будет также нельзя. Кроме того, перекроют участок Перенсона длиной 40 м от Ленина.
 
Временно организуют объезд по участке ул. Перенсона от здания №29 до пр. Мира. Там будет двухстороннее движение. 
 
Ограничения вводят с 08:00 11 августа и до 22:00 20 августа.
 
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Больше 5 млрд из бюджета края выделят на красноярские дороги

Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

Автор: Петр Савельев
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