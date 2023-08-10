«Красноярский цемент» вдвое увеличит производство высокомарочной продукции

На предприятии запустили новый цех, который будет производить тонкомолотый цемент.

На Красноярском цементном заводе (ООО «Красноярский цемент», входит в холдинг «Сибирский цемент») запустили новый цех по производству по производству высокомарочного тонкомолотого цемента.

Основным объектом цеха является цементная мельница типоразмером 4×13,5 м. Также здесь оборудованы и запущены в эксплуатацию галерея подачи шлака и гипса, бункеры клинкера и добавок, эстакада коммуникаций и цементопроводов, закрытый склад клинкера с галереями, цементные силосы для отгрузки готовой продукции, подстанция, секции сети воздухоснабжения, локальные очистные сооружения ливневой канализации, система распределения и подачи клинкера от печей.

Применяемая технология помола в замкнутом цикле позволит выпускать цементы, отличающиеся повышенной стабильностью качественных характеристик и более высокими прочностными показателями по сравнению с цементами, производимыми на мельницах с открытым циклом помола», — рассказали в компании.

Производственная мощность нового цеха составляет 100 тонн в час. По словам управляющего директора предприятия Дмитрия Киреева, ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит заводу более чем в два раза увеличить производство сепарированного цемента, спрос на который сейчас активно растет.

Объем инвестиций, который потребовался для реализации проекта, превышает 3 млрд рублей. В каком горизонте эти вложения должны окупиться, на заводе не говорят.

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