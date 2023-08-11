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Проекты предпринимателей юга Красноярского края презентуют инвесторам

Проекты предпринимателей юга Красноярского края презентуют инвесторам
Автор фото: pressfoto. Иллюстрация: freepik.com

Организаторы приглашают авторов проект принять участие в этом мероприятии.

#НОВОСТИ

Инвестиционные проекты, реализуемые в реальном секторе экономики на юге Красноярского края, покажут потенциальным инвесторам. Организатором мероприятия выступил деловой клуб «Миллиард», при участии правительства Красноярского края и Корпорации развития Енисейской Сибири.

Инвестсессия пройдет в формате road-show. Предприниматели смогут сами рассказать о своих идеях и представить их потенциальную выгоду.

Мы приглашаем предпринимателей Красноярского края уровня резидентов клуба „Миллиард“, а также инвесторов, заинтересованных в развитии региона и поиске новых возможностей для расширения географии и масштаба собственного бизнеса, принять участие в этом мероприятии», — говорят в «Миллиарде».

Road-show пройдет в Минусинске 18 августа 2023 в рамках VI Минусинского инвестиционного форума. Зарегистрироваться в качестве участника можно здесь.

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Автор: Петр Савельев
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