Челябинский мясокомбинат начал поставлять продукцию в магазины Красноярска

Один из крупнейших мясоперерабатывающих заводов «Ромкор» вышел на новые рынки Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Продукцию компании теперь поставляют в Красноярск, Омск, Саратовскую, Самарскую и Пензенскую области, Удмуртию и Мордовию. Пока в торговые сети поступили тестовые партии по 10 000 кг мясных изделий.

Мы не ставим перед собой задачу как можно скорее попасть во все супермаркеты страны, поскольку слишком интенсивный рост производства может отразиться на уровне качества. Развивать экспорт в другие регионы нам не в последнюю очередь позволяют собственный свинокомплекс и инфраструктура для подготовки сырья, позволяющие обеспечивать высокое качество на каждом этапе», – рассказал генеральный директор МПК «Ромкор» Сергей Фёдоров.

Справка

МПК «Ромкор» — крупнейшая мясоперерабатывающая корпорация на Южном Урале, выпускающая до 120 тонн колбасы, сосисок, других продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в сутки, а ассортимент насчитывает более 200 наименований колбас и мясных продуктов. Продукция МПК «Ромкор» продается в Челябинской, Свердловской, Пермской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО, Республике Башкортостан.

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