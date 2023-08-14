Челябинский мясокомбинат начал поставлять продукцию в магазины Красноярска
Один из крупнейших мясоперерабатывающих заводов «Ромкор» вышел на новые рынки Сибирского и Приволжского федеральных округов.
Мы не ставим перед собой задачу как можно скорее попасть во все супермаркеты страны, поскольку слишком интенсивный рост производства может отразиться на уровне качества. Развивать экспорт в другие регионы нам не в последнюю очередь позволяют собственный свинокомплекс и инфраструктура для подготовки сырья, позволяющие обеспечивать высокое качество на каждом этапе», – рассказал генеральный директор МПК «Ромкор» Сергей Фёдоров.
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