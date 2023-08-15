В Красноярске выбрали «Миссис Красноярск – 2023»
В Красноярске прошел финал конкурса красоты среди замужних девушек «Миссис Красноярск — 2023». Победительницей стала Виктория Моисеенко. Ей 39 лет.
У девушки двое детей — 4 и 9 лет. Среди ее интересов: вокал, танцы, фотография. Сейчас Виктория учится в британском университете дизайна. Также у нее уже есть образование по направлению «связи с общественностью». Ранее Виктория Моисеенко уже выходила на подиум. Так, в 2021 она удостаивалась звания первой вице-миссис «Самое Красивое лицо России».
Победительница получила украшение с бриллиантом, сертификат на 0,5 млн рублей для строительства загородного дома. Кроме того, Виктория Моисеенко станет лицом коллекции итальянского бреда Luisa Spagnoli. Также ей вручили приглашение для участия в конкурсе красоты «Миссис Азия Мира — 2023» в Индии.
Всего за победу боролись 20 участниц от 23 до 48 лет. Первой вице-миссис жюри назвало Оксану Лыткину-Тепляшину, звание второй вице-мисс получила Оксана Моргушко.
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