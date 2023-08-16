В красноярской управляющей компании «ЖСК» сменился директор

В УК «ЖСК» сообщили о назначении нового руководителя. Дмитрий Пыхтенков проработал на этом посту чуть более полутора лет.

С 16 августа он покидает должность директора. Дмитрий Пыхтенков пришел на этот пост в конце декабря 2021.

Новым руководителем управляющей компании стал Николай Кемайкин. Он работает в сфере ЖКХ с с 2007. Есть опыт работы на руководящих должностях предприятий ЖКХ Нижегородской и Пензенской области.

УК «ЖСК» продолжит ранее выбранный курс, направленный на обеспечение комфортных и безопасных условий для жизни в домах», — сообщил новый директор.

В «ЖСК» также обозначили успехи прежнего руководителя. Как сообщается в официальном сообщении компании, Дмитрий Пыхтенков

пересмотрел подход в работе с жителями: проводил личные приёмы, выезжал на объекты, внедрил контакт-центр.