В красноярской управляющей компании «ЖСК» сменился директор
В УК «ЖСК» сообщили о назначении нового руководителя. Дмитрий Пыхтенков проработал на этом посту чуть более полутора лет.
С 16 августа он покидает должность директора. Дмитрий Пыхтенков пришел на этот пост в конце декабря 2021.
Новым руководителем управляющей компании стал Николай Кемайкин. Он работает в сфере ЖКХ с с 2007. Есть опыт работы на руководящих должностях предприятий ЖКХ Нижегородской и Пензенской области.
УК «ЖСК» продолжит ранее выбранный курс, направленный на обеспечение комфортных и безопасных условий для жизни в домах», — сообщил новый директор.
В «ЖСК» также обозначили успехи прежнего руководителя. Как сообщается в официальном сообщении компании, Дмитрий Пыхтенков
пересмотрел подход в работе с жителями: проводил личные приёмы, выезжал на объекты, внедрил контакт-центр.
Справка
«ЖСК» — крупнейшая управляющая компания Красноярска. Уставной капитал УК «ЖСК» составляет 25 млн. руб. Под управлением находится более 1600 многоквартирных домов.
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