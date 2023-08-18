«Сити-квартал Кецховели» в Красноярске вошел в число лучших проектов в России

«Сити-квартал Кецховели» возводит строительная группа СМ.СИТИ. Жилой комплекс включили в число лучших проектов по итогам летнего федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2023.

Сити-квартал занял второе место в номинации «Лучший мастер-план дворового пространства». Жюри оценило концепцию планирования территории: зонирование пространства на внутренний закрытый двор без машин и посторонних людей и внешние улицы со стрит-ритейлом, сервисами и кафе. Это позволяет делать не только безопасный двор для жителей, но и комфортную городскую среду за пределами дома.

Торжественное награждение победителей прошло 15 августа в Москве. СМ.СИТИ вручили диплом призера.

Справка Всего для участия в Летнем конкурсе от застройщиков поступило 672 заявки из 48 регионов. Конкурс — часть всероссийской премии ТОП ЖК, он ежегодно определяет лучшие российские практики в девелопменте. Читайте также: СМ.СИТИ стала лидером по объемам строительства жилья в Красноярском крае Портал ЕРЗ.РФ назвал застройщиков-лидеров по объему текущего строительства. Строительная группа СМ.СИТИ на начало второго полугодия сохранила 1-е место среди застройщиков региона по этому показателю.

СМ.СИТИ отремонтирует дороги в своих сити-районах в Красноярске

Масштабные дорожные работы уже идут в сити-районах «Южный берег» и «Новый Академгородок». СМ.СИТИ совместно с УК «Комфорт-сити» за свой счет ежегодно ремонтируют проезды во дворы и улицы в районах.

В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк

Компания СМ.СИТИ приступила к благоустройству территории и созданию Академ-парка в одном из своих сити-районов.