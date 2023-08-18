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«Сити-квартал Кецховели» в Красноярске вошел в число лучших проектов в России

«Сити-квартал Кецховели» в Красноярске вошел в число лучших проектов в России
Иллюстрация: Строительная группа СМ.СИТИ

«Сити-квартал Кецховели» возводит строительная группа СМ.СИТИ. Жилой комплекс включили в число лучших проектов по итогам летнего федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2023.

#НОВОСТИ
Сити-квартал занял второе место в номинации «Лучший мастер-план дворового пространства». Жюри оценило концепцию планирования территории: зонирование пространства на внутренний закрытый двор без машин и посторонних людей и внешние улицы со стрит-ритейлом, сервисами и кафе. Это позволяет делать не только безопасный двор для жителей, но и комфортную городскую среду за пределами дома.  
 
Торжественное награждение победителей прошло 15 августа в Москве. СМ.СИТИ вручили диплом призера.
 
«Сити-квартал Кецховели» в Красноярске вошел в число лучших проектов в России 1

Справка

 
Всего для участия в Летнем конкурсе от застройщиков поступило 672 заявки из 48 регионов. Конкурс — часть всероссийской премии ТОП ЖК, он ежегодно определяет лучшие российские практики в девелопменте.
 

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Автор: Петр Савельев
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