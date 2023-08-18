«Сити-квартал Кецховели» в Красноярске вошел в число лучших проектов в России
«Сити-квартал Кецховели» возводит строительная группа СМ.СИТИ. Жилой комплекс включили в число лучших проектов по итогам летнего федерального конкурса новостроек ТОП ЖК 2023.
Справка
Читайте также:
СМ.СИТИ стала лидером по объемам строительства жилья в Красноярском крае
Портал ЕРЗ.РФ назвал застройщиков-лидеров по объему текущего строительства. Строительная группа СМ.СИТИ на начало второго полугодия сохранила 1-е место среди застройщиков региона по этому показателю.
СМ.СИТИ отремонтирует дороги в своих сити-районах в Красноярске
Масштабные дорожные работы уже идут в сити-районах «Южный берег» и «Новый Академгородок». СМ.СИТИ совместно с УК «Комфорт-сити» за свой счет ежегодно ремонтируют проезды во дворы и улицы в районах.
В Красноярске в Новом Академгородке создают Академ-парк
Компания СМ.СИТИ приступила к благоустройству территории и созданию Академ-парка в одном из своих сити-районов.