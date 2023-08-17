«Открытие» не планирует сокращать штат и отделения в Красноярске после объединения с ВТБ
Планов по закрытию действующих отделений банка «Открытие» и по сокращению штата в регионах, в том числе в Красноярском крае, нет.
Более того, «Открытие» и ВТБ после объединения планируют увеличить существующую клиентскую базу.
Об этом коллегам из DK.RU в Екатеринбурге рассказал Юрий Андресов, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие». В пресс-службе банка «Открытие» нам также подтвердили, что действительно пока планов сокращать сотрудников и закрывать отделения в Красноярском крае нет.
Вы видите, какой динамичный сегодня рынок. Мы начали год с одной ключевой ставкой, теперь живем с другой. Растут объемы бизнеса, ипотека, потребность в финансовых услугах. Многие банки закончили полугодие со сверхдоходами. У нас есть амбициозные цели по дальнейшему росту. Поэтому пока мы ничего не сокращаем. Не планируем такие изменения», — сообщил Юрий Андресов.
Сделка по приобретению банка «Открытие» состоялась в конце 2022, его продали за 340 млрд рублей. Сдача лицензии банка «Открытие» и его добровольная ликвидация запланированы на 2025.
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