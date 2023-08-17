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Бывший пресс-секретарь мэра стала замглавы Красноярска по общественно-политической работе

Бывший пресс-секретарь мэра стала замглавы Красноярска по общественно-политической работе
Иллюстрация: соцсети

Евгения Юрьева назначена на пост заместителя главы города по общественно-политической работе – руководителя департамента социального развития администрации Красноярска.

#НОВОСТИ
Евгения многим известна по фамилии Цесарская. Ранее она была телеведущей, а потом пресс-секретарем мэра Эдхама Акбулатова (в 2014..2017). В органах муниципальной власти Красноярска работает с 2011. Начинала главным специалистом, потом была начальником отдела по организационным, кадровым и общим вопросам в администрации Свердловского района. После ухода Эдхама Акбулатова она покинула пост пресс-секретаря и вновь вернулась в администрацию Свердловского района. Там Евгения Юрьева работала все это время заместителем руководителя, занималась вопросами социальной сферы.
 
Заместители главы муниципального образования по общественно-политической работе появятся во всех территориях края. 
 
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Автор: Петр Савельев
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