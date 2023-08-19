Гуд бай, лето: первым закроется пляж на Татышеве

Представители Татышев-парка назвали день закрытия летнего сезона на пляже острова.

Пляж у Октябрьского моста завершит работу 21 августа. Закроются спасательный пункт, туалеты, будут установлены знаки о запрете купания.

Отметим, доступ к берегу останется открытым.

В пресс-службе Татышев-парка рассказали, что пляж возобновит работу в следующем сезоне, так как этим летом он доказал свою востребованность у красноярцев.

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