В Красноярске благоустроили 8 парков и скверов

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 5 скверов, набережную, бульвар и променад.

Работы по контрактам завершены во всех пространствах. Сейчас идет приемка работ. Так, в сквере на месте бывшего Казачьего рынка в мкрн Северный сделали освещение, видеонаблюдение, установили детскую и спортивную площадки, обустроили площадку для выгула собак.

«Цветочный квартал» напротив Центрального рынка благоустроили в агростиле. Там появилось необычное освещение, система видеонаблюдения, клумбы с системой капельного полива, площадка для проведения ярмарок, газоны, деревья и кустарники. До конца сентября в квартале за счет средств предпринимателей установят необычную уличную мебель.

На набережной Качи в Железнодорожном районе сделали дорожки, новые аллеи, освещение, видеонаблюдение, красивые спуски к воде, балконы, деревянные беседки, детскую площадку.

В этом году обновили участок от мемориала «Кандальный путь» до «Южного берега» на Красрабе. Там появились пешеходные и велодорожки, новое освещение, газоны, качели-лавочки. В сквере Юбилейный в Ленинском районе обновили покрытия, газоны и обустроили освещение. На Ладо Кецховели на месте автостоянки появились пешеходные дорожки, освещение и необычные лавочки.

Первый этап благоустройства завершили в сквере «Сибсталь». Там разместилась входная группа с лестницами и спуском для маломобильных жителей от остановки «Учкомбинат». Вокруг исторических часов обновили брусчатку, установили скамейки и урны, сделали навигационные стенды и указатели. Смонтировали новое освещение и систему видеонаблюдения, сделали две детские площадки, беговые и велодорожки, обустроили площадку для выгула собак.

На «Зеленом берегу» вдоль пр. Ульяновский сделали видовую площадку и площадку для игр с собаками.

В 2024 по программе «Формирование комфортной городской среды» планируют благоустроить еще 7 общественных пространств.

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