Доля свободных офисов в Красноярске снизилась до 3%

По итогам первого полугодия 2023 доля свободных офисов в Красноярске, а также Новосибирске и Омске составила 3%. Такими данными поделились с изданием «КоммерсантЪ-Сибирь» в компании CORE.XP.

В Красноярске аналитики заметили снижение доли вакантных площадей в офисных помещениях с 6%. Такой показатель был в 2021. В Новосибирске и Омске с 2021 по 2023 изменений не произошло.

Ситуация в регионах остается неизменной из-за отсутствия новых качественных деловых центров, у арендаторов нет возможности переехать в новые объекты. Регионы ограничены перезаключением существующих договоров и их пролонгацией. Это приводит к тому, что в Сибири мало движения и прогресса в сфере коммерческой недвижимости», - отмечают аналитики CORE.XP.

По данным компании, на офисный рынок Красноярска, Новосибирска и Омска приходится 18% площадей. Это около 660 тыс. кв. м от совокупного офисного предложения 14-ти крупных городов-миллионников России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Большая чать офисов класса В — доля таких объектов превышает 62%.

Также, по информации аналитиков, средняя ставка аренды в офисах в Красноярске выросла в два раза с 2021. По итогам первого полугодия 2023 она составила 1,1 тыс. рублей за кв. м.

Читайте также: