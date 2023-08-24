В Красноярске открыли проезд по улице Марковского

В Красноярске завершен ремонт теплотрассы на улице Марковского. За два месяца работы там отремонтировали два участка: основной и дополнительный, сообщили в СГК.

После ремонта на проезжей части уложили асфальт. Техники на улице уже и нет. Остается нанести разметку. Дорожные знаки на объект также вернули.

После открытия Марковского улица Сурикова на участке от Ленина до Марковского вновь стала односторонней. Там убрали разделительные ограждения. В прежнем режиме заработал светофор.

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