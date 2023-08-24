Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 23.08
94,11
102,75
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске открыли проезд по улице Марковского

В Красноярске открыли проезд по улице Марковского
Иллюстрация: СГК

В Красноярске завершен ремонт теплотрассы на улице Марковского. За два месяца работы там отремонтировали два участка: основной и дополнительный, сообщили в СГК.

#НОВОСТИ
После ремонта на проезжей части уложили асфальт. Техники на улице уже и нет. Остается нанести разметку. Дорожные знаки на объект также вернули. 
 
После открытия Марковского улица Сурикова на участке от Ленина до Марковского вновь стала односторонней. Там убрали разделительные ограждения. В прежнем режиме заработал светофор.
 
Читайте также:

Администрация Красноярска объявила тендер по поиску компании, которая займется проектированием дороги к новому детскому саду и автогородку на Бугаче.

Больше 5 млрд из бюджета края выделят на красноярские дороги

Это практически четверть от общего объема средств, направленных на всю дорожную отрасль региона.

Крутые маршруты от амбассадоров небанальных путешествий

Сложная логистика и трудности с получением виз вынуждают нас протаптывать новые туртропинки в России и за рубежом. О своих тревел‑открытиях бизнесмены Красноярска рассказали «ДК».

 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Ресторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille groupРесторан на острове Отдыха запустит сеть La Famille group
  • Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»Топ-3 школ Красноярска с самым высоким рейтингом «поступаемости»
  • VK установил в Красноярске мультимедийный кубVK установил в Красноярске мультимедийный куб
  • Генпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея МельниченкоГенпрокуратура хочет «национализировать» одну из сибирских компаний Андрея Мельниченко
  • Жерар Депардье откроет ресторан «ЖЕРАРНЯ» в СибириЖерар Депардье откроет ресторан «ЖЕРАРНЯ» в Сибири
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.