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Сенатор Совфеда от Красноярского края Александр Усс посетил открытие «Юдинской долины»

Сенатор Совфеда от Красноярского края Александр Усс посетил открытие «Юдинской долины»
Иллюстрация: «Деловой квартал»

Представитель региона в Совете Федерации рассказал о планах развития ландшафтного парка. Также он назвал компании, на средства которых была спроектирована и обустроена «Юдинская долина».

#НОВОСТИ

27 августа в Красноярске прошло открытие ландшафтного парка «Юдинская долина»: оно состоялось в рамках международных студенческих соревнований по гольфу. Первыми гостями стали как сами участники состязаний, так и жители Красноярска. Прибыл на открытие и Александр Усс, в июне занявший пост сенатора Совета Федерации от Красноярского края. Он посетил международные студенческие игры по гольфу, а также принял участие в бизнес-сессии «ДК», посвященной корпоративному спорту.

Со слов Александра Усса, «Юдинская долина» — очередной этап создания «зеленого пояса» Красноярска. В него уже входят такие локации, как остров Татышев, Гремячая Грива, Торгашинский хребет.

Это место будет жемчужиной не только Красноярска, но и Сибири. Со временем здесь появится и лэнд-парк: красивая рекреационная лесная зона, которая через 5-10 лет станет самым красивым парком за Уралом», — дополнил красноярский сенатор Совфеда.

По словам г-на Усса, осенью 2023 в «Юдинской долине» начнут работу над дорожками парка и примыкающими территориями: там высадят растения и травы, относящиеся к локальной флоре Сибири.

Это будет переход от лаборатории сибирского газона в наш лес и тайгу. Уверен, со временем парк станет своеобразной меккой для Красноярска и начнет спонсировать развитие туризма», — комментирует сенатор Совета Федерации от Красноярского края.

Г-н Усс подчеркнул, что «Юдинская долина» создана только на средства, выделенные компаниями-спонсорами. В озвученном им списке:

  • «Норильский никель»,
  • «Русский алюминий»,
  • «Полюс Золото»,
  • «Полиметалл»,
  • Сибирская генерирующая компания.

Напомним, «Деловой квартал» стал официальным информационным партнером события. Одновременно с международными студенческими соревнованиями по гольфу на площадке «Юдинской долины» прошла организованная «ДК» бизнес-сессия «Активный бизнес: тренды и кейсы корпоративного спорта».

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Автор: Петр Савельев
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