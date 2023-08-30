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Грантовый конкурс исследований по импортозамещению стартовал в Красноярске

Грантовый конкурс исследований по импортозамещению стартовал в Красноярске
Автор фото: DCStudio. Иллюстрация: freepik.com

Задачи для разработчиков будут ставить реальные предприятия на основе своих актуальных потребностей.

#НОВОСТИ

Красноярский краевой фонд науки объявил конкурс исследований в области импортозамещения, сообщает Министерство экономики и регионального развития края.

Партнером конкурса с одной стороны выступает НОЦ «Енисейская Сибирь», а с другой действующие предприятия, которые и будут ставить конкурсантам задачи.

Всего таких предприятий-партнеров на сегодня 20. Среди них: ИСС им. Решетнева, НПП «Радосвязь», «Русал ИТЦ», «Сибагро Биотех» и другие. Каждое из них уже сформулировало задачу для замещения технологий, которую и предстоит решать конкурсанту. Все они собраны здесь.

Победители получат гранты в размере 50% от заявленной стоимости проекта, еще 50% выделит индустриальный партнер, для которого и будет разработано импортозамещающее решение», — рассказали в Менэкономрегионразвития.

Для участия в конкурсе нужно до 20 сентября 2023 подать заявку. Сделать это можно либо лично (Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 246, кабинет 2-08) или на сайте.

Условия конкурса более детально представлены здесь.

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По началу производственные мощности предприятия будут загружены чуть более чем на четверть.

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Применение подобных технологий позволит увеличить производительность и решить задачу импортозамещения.

Автор: Петр Савельев
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