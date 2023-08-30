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В Красноярске цены на вторичку выросли на 14,4 % за год

В Красноярске цены на вторичку выросли на 14,4 % за год
Иллюстрация: freepik / freepik

Специалисты ЦИАН представили аналитические данные по ценам на квартиры на вторичном рынке в городах России, в том числе Красноярске.

#НОВОСТИ
По информации ЦИАН, в Красноярске средняя стоимость кв. метра в августе 2023 составила 112 тыс. рублей. В июле того же года этот показатель был равен 108,1 тыс. рублей, а в августе 2022 — 97,5 тыс. рублей.
 
Больше чем в Красноярске за год цены выросли только в Челябинске — на 25,8 %. При этом в Москве (-0,4%), Санкт-Петербурге (-2%) и Ленинградской области (-5,4%) цены за тот же период снизились.
 
В Красноярске цены на вторичку выросли на 14,4 % за год 1
Рост номинальных цен предложения ускорился. Если в предыдущие месяцы цены медленно подрастали [на 0.7-0.9%], то в августе они прибавили 1.9% (это максимум с марта 2022). В период ажиотажного спроса с рынка уходят, прежде всего предложения по относительно невысоким ценам. Массового переписывания ценников в сторону их увеличения мы не зафиксировали и рост среднерыночных цен связан с изменением структуры предложения. После адаптации рынка к новым условиям (когда с рынка уйдут ипотечные офферы по 10-11% годовых), мы ожидаем стабилизации цен, а в сегменте недавно сданных новостроек, где конкуренция наиболее высока, их небольшого снижения», — сообщил Алексей Попов, руководитель Циан.Аналитики.
 
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Автор: Петр Савельев
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