В Красноярске от приютов для животных ждут заявки на получение субсидий

Заявки на получение субсидий из бюджета начнут принимать с 5 сентября. Каждый приют может получить до 1 млн рублей. В целом на поддержку предусмотрено 5 млн рублей.

Заявки будут принимать в департаменте городского хозяйства (ул. Парижской Коммуны, 25) до 18:00 29 сентября. Затем их рассмотрит конкурсная комиссия. Учитывать будут время подачи заявки и цели, на которые приют планирует потратить средства. Профинансировать смогут до 80% стоимости необходимых приюту работ или покупок. Реализовать проект нужно до конца этого года. Средства можно направить на покупку ветеринарного оборудования, транспорта для перевозки животных, технических средств для отлова и содержания животных, строительство и ремонт вольеров, операционных, ограждений, площадок для выгула, обеспечение электроснабжением или водоснабжением.

Для получения субсидии у приютов для бездомных животных не должно быть долгов. Получить средства могут только немуниципальные приюты. У них обязательно должны быть отдельные здания, строения или сооружения для содержания животных, а также земельный участок. Здания и участок могут быть у приюта в собственности, аренде или в безвозмездном пользовании на срок не менее 1 года. Приют должен быть социально ориентированной некоммерческой организацией или субъектом малого и среднего предпринимательства. Необходимо иметь лицензию на ветеринарную деятельность. Также организация не должна быть в реестре недобросовестных поставщиков государственных и муниципальных услуг.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь​ .

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