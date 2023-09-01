В Красноярске суд оставил без движения жалобу «Ёбидоёби»

Кассационная жалоба компании «Ёбидоёби» оставлена без движения из-за того, что компания не доплатила госпошлину.

Служба доставки планировала оспорить решение суда о необходимости сменить название «Ёбидоёби». Арбитражный суд Красноярского края, с которым согласился Третий арбитражный апелляционный суд, пришли к выводу, что название «Ёбидоёби» «противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали. При этом доказательств того, что это означает на японском языке «День недели – суббота», представители компании не представили.

После этого представители компании обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой. Но не доплатили 1500 рублей государственной пошлины. Поэтому кассационная жалоба оставлена без движения.

Ранее Константин Зимен, основатель и гендиректор франшизы, заявлял, что «переименовывать сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» никто не собирается».

Читайте также: