Основатель «Ёбидоёби» не собирается менять бренд по решению суда
Константин Зимен, основатель и гендиректор франшизы, заявил, что «Переименовывать сеть ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби» никто не собирается».
DK.RU сообщал, что Красноярский краевой арбитражный суд обязал сеть «Ёбидоёби» сменить название, так как оно
противоречит принципам гуманности и морали и вызывает ассоциации с бранной лексикой»
Г-н Зимен заявил изданию «Лента.ру», что компания существует на рынке 8 лет и за это время неоднократно сталкивалась с претензиями — обращения в прокуратуру и ФАС относительно названия франшизы поступали более 20 раз.
Решение, которое сегодня было принято арбитражным судом, мне кажется, не может отражать взгляд всей нашей российской общественности. Кроме того, в Красноярске у нас уже были различные решения судов, согласно которым мы не противоречим общественным принципам, нормам, гуманности и так далее. Если потребуется еще делать какие лингвистические экспертизы, будем делать, если потребуется еще делать какие-то опросы населения, будем делать. Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — прокомментировал г-н Зимен.
Ранее Волгоградское управление ФАС сочло непристойной и матерной рекламу набора «КуниЛи» сети ресторанов суши и роллов «Ёбидоёби».
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