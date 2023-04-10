Основатель «Ёбидоёби» не собирается менять бренд по решению суда

DK.RU сообщал, что Красноярский краевой арбитражный суд обязал сеть «Ёбидоёби» сменить название, так как оно

Г-н Зимен заявил изданию «Лента.ру», что компания существует на рынке 8 лет и за это время неоднократно сталкивалась с претензиями — обращения в прокуратуру и ФАС относительно названия франшизы поступали более 20 раз.

Решение, которое сегодня было принято арбитражным судом, мне кажется, не может отражать взгляд всей нашей российской общественности. Кроме того, в Красноярске у нас уже были различные решения судов, согласно которым мы не противоречим общественным принципам, нормам, гуманности и так далее. Если потребуется еще делать какие лингвистические экспертизы, будем делать, если потребуется еще делать какие-то опросы населения, будем делать. Никакого ребрендинга не будет, это было бы как-то глупо и как-то странно», — прокомментировал г-н Зимен.