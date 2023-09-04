Землетрясение произошло на юге Красноярского края магнитудой 4,1 балла
В Ермаковском районе Красноярского края сейсмологи зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
Природное явление произошло 4 сентября 2023 в 9:15 местного времени примерно в 10 км от Тывы.
По данным специалистов, интенсивность в эпицентре достигала 4,1 балла по шкале MSK-64.
Учитывая близость населенных пунктов в этом районе, жители должны были почувствовать подземные толчки. При землетрясении в 3…4 балла начинает звенеть посуда в шкафу, раскачиваются люстры.
Жертв и разрушений нет.
Землетрясения в Ермаковском районе, граничащим с Тывой происходят достаточно регулярносно. Например, 30 марта 2023 около 20 часов по местному времени сила толчков в эпицентре на глубине 10 км составила 4,4 балла.
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