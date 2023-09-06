Саяно-Шушенской ГЭС назначили нового директора
Прежний руководитель станции занимал пост около трех лет. Он перешел на другую работу и сменил место проживания.
Директором Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса назначен Святослав Полтаранин. Об этом сообщили в пресс-службе «РусГидро», в состав которой входит станция.
На фото: Святослав Полторанин; Источник: СШГЭС
До этого Полтаранин с 2014 руководил Новосибирской ГЭС, которая также входит в группу.
Прежний директор СШГЭС Андрей Видман, управлявший ей с 2020, покинул свой пост в связи с переходом на другую работу и переездом в другой регион. Чем именно теперь будет заниматься Видман, не уточняется.
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