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Саяно-Шушенской ГЭС назначили нового директора

Саяно-Шушенской ГЭС назначили нового директора
Иллюстрация: vk.com/sshges

Прежний руководитель станции занимал пост около трех лет. Он перешел на другую работу и сменил место проживания.

#НОВОСТИ

Директором Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса назначен Святослав Полтаранин. Об этом сообщили в пресс-службе «РусГидро», в состав которой входит станция.

Саяно-Шушенской ГЭС назначили нового директора 1

На фото: Святослав Полторанин; Источник: СШГЭС

До этого Полтаранин с 2014 руководил Новосибирской ГЭС, которая также входит в группу.

Прежний директор СШГЭС Андрей Видман, управлявший ей с 2020, покинул свой пост в связи с переходом на другую работу и переездом в другой регион. Чем именно теперь будет заниматься Видман, не уточняется.

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Автор: Петр Савельев
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