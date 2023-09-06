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Врачам, спортсменам и металлургам из Красноярского края вручили госнаграды

Врачам, спортсменам и металлургам из Красноярского края вручили госнаграды
Иллюстрация: Правительство Красноярского края

Знаки отличия обладателям государственных, ведомственных и краевых наград вручил Михаил Котюков, врио губернатора края.

#НОВОСТИ
В списке — врачи, механизаторы, деятели культуры и науки, спасатели, коммунальщики, специалисты горного дела, водители, редакторы, спортсмены.
 
Так, медаль «За спасение погибавших» получила Алена Стародубцева, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе, победитель различных международных и всероссийских турниров, член сборной команды России по спортивной борьбе. В прошлом году она спасла тонущего парня. Сейчас девушка работает на «скорой помощи».
 
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Петр Долгих, директор спортивной школы олимпийского резерва по санным видам спорта, Валерий Черепков, механизатор племзавода «Красный Маяк» и Светлана Михеева, преподаватель Красноярского хореографического колледжа.
 
Орден Дружбы вручили Лидии Дзьобак, балетмейстеру-репетитору Красноярского государственного академического ансамбля Сибири им. М.С. Годенко. Александр Кобец, директор КГКУ «Спасатель», получил звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Марина Дзелдзайн, заведующая отделением Красноярской межрайонной клинической больницы № 4, получила медаль Луки Крымского.
 
«Заслуженным химиком Российской Федерации» стала Алла Масальская, начальник цеха химводоотчистки теплоэлектроцентрали АО «РУСАЛ «Ачинский Глиноземный комбинат». Леонид Колпащиков, начальник отдела объединенной дирекции заповедников Таймыра, получил звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».
 
Краевые знаки отличия, почетные грамоты и благодарности губернатора вручили 20 жителям региона. Среди них — представители СФУ, Центра спортивной подготовки, МВД, работники культуры и спорта, специалисты промышленных предприятий и ЖКХ.
 
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Автор: Петр Савельев
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