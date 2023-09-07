Красноярский бизнес оказался чемпионом Сибири по тратам на софт

Рост расходов на ПО эксперты связывают с переориентацией ИТ-инфраструктуры на отечественные продукты.

За прошлый год компании Красноярского края потратили на программное обеспечение свыше 3,6 млрд рублей. Такие данные публикует аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По объемам трат на ПО край оказался на первом месте среди регионов, входящих в Сибирский федеральный округ. На втором идет Новосибирская область (2,5 млрд рублей), а на третьем — Иркутская (1,96 млрд рублей).

Меньше всего в СФО на софт потратили бизнесмены республик Тува (909 тыс. рублей) и Алтай (804 тыс. рублей). В масштабах страны эти территории заняли пятое и шестое место с конца. Красноярский же край оказался седьмым в десятке лидеров по расходам.

В целом же, российский бизнес в 2022 потратил на программное обеспечение 310 млрд рублей. По данным аналитиков FinExpertiza, это самые больше траты за всю историю наблюдений.

После ухода западных вендоров, таких как SAP, Oracle, Microsoft и др., на долю которых приходилась значительная часть российского рынка программных продуктов, крупнейшие российские компании, существенно увеличили спрос на отечественное ПО. Рост расходов на компьютерный софт также связан с модернизацией существующей IT-инфраструктуры и долгосрочными программами цифровой трансформации, реализуемыми российскими корпорациями», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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