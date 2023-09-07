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Криминального авторитета Костю Канского перевели в тюрьму

Криминального авторитета Костю Канского перевели в тюрьму
Иллюстрация: прокуратура Красноярского края

Костя Канский переведен в тюрьму на 3 года за нарушение порядка отбывания наказания, сообщает краевая прокуратура.

#НОВОСТИ
В феврале 2023 Константин Найбауэр (Канский) был переведен в исправительную колонию № 6 Красноярска. Он проявил себя с отрицательной стороны: режимные мероприятия не выполнял, не трудился, проявлял агрессию, привлекался к дисциплинарной ответственности. В апреле его признали злостным нарушителем порядка отбывания наказания.
 
Поэтому суд принял решение изменить криминальному авторитету  вид исправительного учреждения – с колонии строгого режима на тюрьму. Там условия отбывания будут строже. Постановление суда вступило в силу.
 
Константин Найбауэр был признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Его приговорили по решению суда к 8 годам колонии строгого режима. 
 
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Автор: Петр Савельев
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