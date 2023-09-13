Дату инаугурации нового губернатора Красноярского края назовут в пятницу

Региональное Заксобрание собирает чрезвычайную сессию для решения этого вопроса.

В пятницу, 15 сентября 2023, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края соберутся на чрезвычайную сессию. Главный — и единственный — вопрос: вступление Михаила Котюкова в должность губернатора Красноярского края.

Сессионный период начинается в Законодательном Собрании 20 сентября. Вместе с тем, решение о вступлении в должность должно быть принято в максимально сжатые сроки, что позволит избранному Губернатору приступить к оперативному формированию состава Правительства», — рассказала председатель комитета ЗС по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, эта сессия назначит дату инаугурации Михаила Котюкова. Когда это предположительно произойдет, в правительстве не уточнили.

Напомним, что вчера Крайизбирком утвердил результаты губернаторских выборов в Красноярском крае и победу в них Михаила Котюкова, который набрал 70,21% голосов избирателей, пришедших на участки.

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