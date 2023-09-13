Дату инаугурации нового губернатора Красноярского края назовут в пятницу
Региональное Заксобрание собирает чрезвычайную сессию для решения этого вопроса.
В пятницу, 15 сентября 2023, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края соберутся на чрезвычайную сессию. Главный — и единственный — вопрос: вступление Михаила Котюкова в должность губернатора Красноярского края.
Сессионный период начинается в Законодательном Собрании 20 сентября. Вместе с тем, решение о вступлении в должность должно быть принято в максимально сжатые сроки, что позволит избранному Губернатору приступить к оперативному формированию состава Правительства», — рассказала председатель комитета ЗС по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова.
Как пояснили в пресс-службе губернатора, эта сессия назначит дату инаугурации Михаила Котюкова. Когда это предположительно произойдет, в правительстве не уточнили.
Напомним, что вчера Крайизбирком утвердил результаты губернаторских выборов в Красноярском крае и победу в них Михаила Котюкова, который набрал 70,21% голосов избирателей, пришедших на участки.
Читайте также:
-
«Все в силе»: Михаил Котюков по-прежнему намерен уволить многих краевых чиновников
Двое из них покинули свои посты практически сразу после назначения нового врио.
-
В Горсовете Красноярска 80% мандатов досталось «Единой России»
Также в муниципальный парламент скорее всего попадут либерал-демократы, коммунисты и экологи.
-
Котюков, Еремин, Туманин: кто лидирует на выборах в Красноярском крае
В Крайизбиркоме подвели предварительные итоги выборов 2023.