Электрозарядки «Россети Сибирь» в Красноярске и Абакане будут бесплатными до октября

Тестовый период сейчас проходит на четырех быстрых ЭЗС компании.

До 1 октября 2023 владельцы электромобилей из Красноярска и Абакана смогут бесплатно заряжать свои машины на ЭЗС компании «Россети Сибирь».

Быстрые зарядки для электромобилей появились в начале августа на трех локациях автотрассы Красноярского края в сторону Кемерово и Хакасии — автозаправочных комплексах «Красноярскнефтепродукт»: АЗС № 109 в посёлке Памяти 13 Борцов, АЗС № 62 в Ачинске и АЗС № 220 в Боготоле. В Абакане новая «быстрая» зарядная станция расположена в районе делового квартала на ул. Крылова.

Оборудование на всех ЭЗС отечественного производства — АО «Государственный Рязанский приборный завод». Мощность каждой из них 150 кВт, что позволяет заряжать авто за считанные минуты (за полчаса 80% батареи). Технические характеристики позволяют одновременно подключать три электромобиля с любым коннектором: японским, китайским или европейским.

Специалисты компании «Россети Сибирь» уже подвели предварительные итоги использования четырех новых станций. Всего с момента запуска зафиксировано 360 зарядных сессий. Компанией отпущено 5204 кВт⋅ч. Однако, самой популярной оказалась ЭЗС в Абакане: там зафиксировано 246 зарядных сессий и отпущено 3 623 кВт⋅ч электроэнергии. Свои вопросы и замечания можно писать в чат-бот @EV_charging_Krsk_bot, это поможет быстрее отладить работу станции.

В десяти регионах Сибири электромобилей с каждым годом становится все больше. Основной сдерживающий фактор этого роста — расстояние: из Красноярска до Кемерово не доедешь, рассуждают электромобилисты. Мы решаем эту проблему, задумываемся об экологии не только внутри города, но и в целом, поэтому по трассе связываем два города — Кемерово и Красноярск. Устанавливаем электрозарядные станции по пути следования в местах присутствия КНП. Минимальный интервал пробега электромобиля — 200 км, таких интервалах и придерживаемся. Три ЭЗС уже стоят на трассе. В Кемерово тоже есть наши ЭЗС», — рассказал генеральный директор «Россетей Сибирь» Павел Акилин.

В планах компании связать Красноярск с Абаканом. Скорее всего для этого ЭЗС установят на АЗС КНП в Новоселово. Дальше будет Чуйский тракт.

Это красивейшие места, многие красноярцы ездят на Алтай, и было бы неплохо добраться туда на электромобиле. И почему бы Шерегеш тоже не связать? Когда дойдем до Кемерова, пойдем в Новокузнецк и в Шерегеш», — сказал Акилин.

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