Норильская певица Дарья Виардо выступит с благотворительным концертом в Красноярске

Собранные средства поп-фолк-певица передаст на строительство храма Иоакима и Анны. Концерт пройдет в Красноярской филармонии 22 сентября.

22 сентября в Красноярске пройдет благотворительный концерт поп-фолк-певицы Дарьи Виардо — исполнительницы родом из Норильска. Все средства, собранные за вход на выступление, будут переданы на строительство храма Иоакима и Анны. Концерт пройдет в Малом зале Красноярской филармонии.

Первый альбом «Образ солнца» Дарья Виардо выпустила в 2019: тогда она еще использовала сценический псевдоним Цирковь. Еще два сборника — «Явление святой троицы в квартире» и «Глас» вышли в 2020 и 2021 соответственно.

Широкую известность Дарье Виардо принесли выступления на инди-фестивале Motherland и на церемонии премии журнала «Собака. ru». Также она стала одной из участниц RADAR — программы поддержки молодых артистов, запущенной сервисом Spotify.

В 2023 исполнительница сфокусировалась на выступлениях, которые организовывают на религиозных площадках: храмах и православных пространствах.

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