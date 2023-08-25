Красноярские художники могут бесплатно получить арт-пространство в Москве на полгода

Такую возможность дает участие в проекте для молодых художников «Открытые студии», который уже в десятый раз проводит центр современного искусства «Винзавод».

Молодые художники из Красноярска и региона могут получить бесплатное пространство для творчества и работы в Москве: его предоставят победителям проекта «Открытые студии» центра современного искусства «Винзавод». Объявленный фондом open-call действует до 17 сентября.

В 2023 пройдет десятый сезон программы. Ментором выбрали Анну Зайцеву, главного куратора и замдиректора по выставочной деятельности Мультимедиа Арт Музея (Москва).

Музей, в котором я работаю уже много лет, не имеет постоянной экспозиции: наша программа состоит из непрерывно сменяющих друг друга выставок. Особенно захватывающая часть кураторской работы в этом контексте — создание с художниками совершенно новых проектов. Помимо прочих функций, куратор здесь работает еще и как своего рода „насмотренный зритель“: на нем можно тестировать то или иное художественное решение, сверять замысел с диапазоном прочтений, которые возникают при взаимодействии с произведением. Именно такой диалог я бы хотела предложить художникам, которые станут участниками десятого сезона Открытых студий», — говорит Анна Зайцева.

«Открытые студии» соединяет в себе принципы мастерской, резиденции и арт-школы. Кроме пространство для творчества и работы на полгода художники получают актуальную просветительскую программу, а также помощь в интеграции в профессиональную среду.

Узнать больше информации и проекте и подать заявку можно здесь.

справка «дк» Проект Открытые студии существует с 2017 года и входит в стратегическое направление Новые имена Винзавода. Проект объединяет принципы мастерской, резиденции и арт-школы на базе одной из ведущих российских арт-институций Центра современного искусства Винзавод. Резиденты Открытых студий имеют возможность работать с ментором, получать личные профессиональные консультаций, участвовать в коллективных проектах, artist talks и мастер-классах.

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