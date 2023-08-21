Красноярских креаторов научат подготовке проектов к получению грантов

Обучение будет бесплатным и пройдет в формате онлайн-лекции. Зарегистрироваться можно до 25 сентября. Одним из главных вопросов станут особенности социокультурных проектов.

Представители креативных индустрий Красноярска и края смогут пройти бесплатное обучение по подготовке проектов к грантовым конкурсам. Его проведут в формате онлайн-лекции от Натальи Курбатовой, заместителя начальника департамента образовательных программ и регионального развития Президентского фонда культурных инициатив. Одним из основных блоков обучения станут отличительные особенности социокультурных проектов, подаваемых на грантовые конкурсы фонда.

Лекция запланирована на 28 августа. Присоединиться к ней креаторы смогут бесплатно, но понадобится пройти предварительную регистрацию: она открыта до 15:00 15 августа. В Сибирском институте развития креативных индустрий подчеркивают, что для участия в лекции необходимо вести предпринимательскую деятельность на территории края, а также быть зарегистрированным как самозанятый, ИП или юрлицо.

Особое внимание на онлайн-лекцию стоит обратить тем, кто уже готовит документы на первый грантовый конкурс 2024, объявленный Президентским фондом культурных инициатив. Прием заявок для участия в нем идет до 31 августа. Организаторы ждут проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий», — дополняют в Сибирском институте развития креативных индустрий.

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